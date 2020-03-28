شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: طائرات لإعادة المصريين من بريطانيا غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الدولة المصرية تعمل على إعادة المصريين العالقين فى الخارج، وكلف وزير الخارجية السفارات بعمل جداول أعداد العالقين وهناك الكثير من المقيمين فى عدد من الدول يرغبون فى العودة ولكن الأولوية للعالقين فى الخارج ولمن خرجوا بتأشيرة سياحة.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، أن أكبر عدد للمصريين العالقين فى الولايات المتحدة الأمريكية وتخطى العدد 1000 مصرى، ونحن نقدر ظروف المقيم الراغب فى العودة ولكن العالق له الأولوية.

وتابعت نبيلة مكرم قائلة، إنه "قريبا سيكون هناك رحلة إلى واشنطن ويتم العمل عليها وغدا سوف تتوجه 4 طائرات للمملكة المتحدة لإعادة المصريين العالقين".

وواصلت نبيلة مكرم: "نتابع العالقين فى منطقة الشرق الأقصى فى بالى وسنغافورة وجزر المالديف يوجد بها حوالى 95 مصريا وبالى بها حوالى 885 مصريا سافروا لقضاء شهر العسل وعالقين، والدولة المصرية لا تنسى أبناءها فى الخارج على الإطلاق".