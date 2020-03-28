شكرا لقرائتكم خبر عن أول رسالة من توم هانكس بعد عودته لأمريكا وتماثله للشفاء من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي توم هانكس، على توجيه الشكر للطاقم الطبي في أستراليا الذي ساهم في تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عقب عودتهم أمس للولايات المتحدة الأمريكية عبر طائرة خاصة.

ونشر هانكس رسالة شكر عبر حسابه بفيس بوك وكتب قائلاً "مرحباً بالجميع، نحن الآن في المنزل بإمريكا، نواصل حماية أنفسنا والتزام تعليمات الوقاية بالابتعاد عن التجمعات الاجتماعية، شكراً جزيلات للجميع في أستراليا الذين اعتنوا بنا، وقاموا برعايتنا حتى عودتنا للولايات المتحدة الأمريكية، وشكرا لكل من حرص على الاطمئنان علينا أنا وريتا نقدر ذلك، شكرا لكم".

وفى السياق نفسه، التقطت عدسات المصورين، صباح اليوم، النجم العالمي وزوجته فور وصولهماً لمطار لوس أنجلوس في أمريكا، عائدين من استراليا بعد اكتمال الحجر الصحي وشفائهم.

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