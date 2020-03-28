شكرا لقرائتكم خبر عن أول رسالة من توم هانكس بعد عودته لأمريكا وتماثله للشفاء من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي توم هانكس، على توجيه الشكر للطاقم الطبي في أستراليا الذي ساهم في تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عقب عودتهم أمس للولايات المتحدة الأمريكية عبر طائرة خاصة.
ونشر هانكس رسالة شكر عبر حسابه بفيس بوك وكتب قائلاً "مرحباً بالجميع، نحن الآن في المنزل بإمريكا، نواصل حماية أنفسنا والتزام تعليمات الوقاية بالابتعاد عن التجمعات الاجتماعية، شكراً جزيلات للجميع في أستراليا الذين اعتنوا بنا، وقاموا برعايتنا حتى عودتنا للولايات المتحدة الأمريكية، وشكرا لكل من حرص على الاطمئنان علينا أنا وريتا نقدر ذلك، شكرا لكم".
وفى السياق نفسه، التقطت عدسات المصورين، صباح اليوم، النجم العالمي وزوجته فور وصولهماً لمطار لوس أنجلوس في أمريكا، عائدين من استراليا بعد اكتمال الحجر الصحي وشفائهم.
ونقلت جريدة الديلي ميل البريطانية صور الزوجان وهما يبتسمان فور عودتها للولايات المتحدة الأمريكية بعد انتصارهم على الفيروس، ومن ثم عودتهما لمنزلهما بسيارتهما الخاصة التي قادها هانكس.
ونوه توم هانكس منذ أيام عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" عن تحسن حالته الصحية، فأكد أنه قبل أقل من أسبوعين من ظهور الأعراض الأولى للإصابة بفيروس كورونا هو وزوجته ريتا ويلسون يشعران الآن بتحسن واضح، كما حث الجميع على البقاء في المنزل، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا، وأشار إلى أن الأمر سيحتاج بعض الوقت، لكن علينا بالاعتنناء ببعضنا البعض، والتنازل عن بعض وسائل الراحة.. وهذا أيضا سوف يمر.
يذكر أن توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون اكتشفا مؤخرا وتحديدا منذ أسبوعين أنهما أجريا الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا، وكانت النتيجة إيجابية أثناء زيارتهما لأستراليا، وبمجرد انتشار الخبر تصدر الثنائي المواقع والصحف العالمية وكان بمثابة صدمة كبيرة بين محبي وعشاقي نجم هوليوود الشهير.
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