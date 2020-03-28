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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد على تويتر: بحثت مع أخى عبد الفتاح السيسي جهود مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
ونشر ولى عهد أبو ظبي تغريدة به عبر تويتر قائلاً: "بحثت مع أخي عبدالفتاح السيسي رئيس مصر الشقيقة.. العلاقات الأخوية الراسخة وسبل تعزيزها وأهم القضايا والتطورات الحالية وبشكل خاص الجهود المشتركة في مكافحة انتشار فيروس " كورونا " وآليات التعاون والتنسيق الثنائي لوقف انتشاره واحتواء تداعياته.. حفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه".
وعلى سياق آخر، افتتح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، " مركز الفحص من المركبة"، " الذي أقامته" صحة " للأفراد للكشف عن فيروس " كورونا" ضمن التدابير والإجراءات الوقائية.
وقال بن زايد فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :افتتحت اليوم " مركز الفحص من المركبة " الذي أقامته" صحة " للأفراد للكشف عن فيروس " كورونا" ضمن التدابير والإجراءات الوقائية المتواصلة التي نسعى إلى تعزيزها وتطويرها للحد من انتشار الفيروس.. الفرق الطبية في الميدان بمثابة درع الوطن الذي يحمي صحة المجتمع وسلامته".
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