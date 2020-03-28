شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مجاهد: عزلنا 10 مراكز فى المحافظات منعًا لنقل عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة على تصاعد أرقام الوفيات جراء فيروس كورونا، قائلاً "مصر تشهد نسبة شفاء عالية وقد تكون الدولة الأعلى عالمياً عازياً ذلك للبروتوكولات التي وضعتها اللجنة العلمية لمجابهة الأزمة، مشيراً إلى أن عدد الوفيات التي بلغت 36 حالة في اليومين الأخيرين تعود لكون حالات الوفاة متقدمة في السن وتعاني من أمراض مزمنة سابقة باستثناء شاب مصري يبلغ من العمر 37 عاماً، حيث كان يعاني من سرطان في القولون، كاشفاً أن حالات اليوم الستة التي توفيت قضت نحبها قبل وصولها للمستشفيات مناشداً الجماهير فور ظهور أعراض الإصابة بفريوس كورونا التوجه لمستشفى الحميات أو الصدر أو الخط الساخن الذى يحمل رقم 105، وتابع قائلاً "فيه ناس كتيرة لما بتظهر عليها الأعراض بتخاف من العزل"، وأكمل "لما بتروح بتحمي نفسك وغيرك من خلال الإجراءات الوقائية يجب أن تحمي من حولك من كبار السن أو زوجتك وغيرها".

وكشف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج من مصر المذاع على قناة cbc، والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عن أسباب عزل بعض مراكز المحافظات قائلاً "تم عزل نحو 10 مراكز في عدد من المحافظات بسبب اكتشاف إصابة وعدوى لبعض الحالات، حيث يتم تطبيق الحجر الصحي للقرية أو المركز منعاً لتفشي العدوى من الأفراد للمجتمع".

وتابع قائلاً "بعض المستفشيات غير التابعة لوزارة الصحة يكون لديها حالات يتم اكتشاف المرض في وقت متاخر جداً وعند إبلاغنا يكون الوقت متأخرا، كاشفاً أن 14 حالة من إجمالي 36 حالة وفاة جاءت بتحويلات من مستشفيات أخرى مع تأخر وضع الحالة".

وتابع قائلاً "مصر ما زالت في المرحلة الثانية من الوباء، مشيراً إلى أن الدول التي تفشي فيها الفيروس بلغ ذروته في الأسبوع السادس والسابع وها هي مصر تعبر الأسبوعين دون أن نصل لمرحلة الذروة خاصة مع مقدرة وزارة الصحة على التتبع والتقصي.