شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: بحثت مع أخي محمد بن زايد جهود مكافحة انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر
وكتب الرئيس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "تشرفت مساء اليوم بالحديث مع أخي وصديقي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.. وكعادتنا دائما تبادلنا وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث في منطقتنا والعالم وكذلك جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة الطبية في البلدين، كما تناول الحديث دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية الأبدية بين البلدين" .
وأضاف الرئيس: "حفظ الله شعبي البلدين الشقيقين".
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