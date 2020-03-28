وزير التنمية المحلية يوجه بغلق حدائق قصر المنتزة بالإسكندرية لأجل غير مسمى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التنمية المحلية، تلقيها عددا كبيرا من شكاوى المواطنين بمحافظة الإسكندرية بوجود طوابير لسيارات المواطنين أمام بوابات حدائق قصر المنتزة بالإسكندرية انتظاراً للدخول، وعلى الفور أجرى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على الفور اتصالاً هاتفياً مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للاستفسار حول حقيقة تلك الصور التى نشرتها بعض مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تقوم بها الدولة لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا ومنع الزحام وأى تجمعات للمواطنين حرصاً على سلامتهم وآمنهم.

وذكر بيان للوزارة مساء اليوم، أن المحافظ أكد أن الصور المتداولة حقيقية، حيث تم على الفور التواصل مع وزارتى السياحة والآثار وقطاع الأعمال العام، وتبين أن حدائق القصر تابعة لوزارة قطاع الأعمال.

ووجه شعراوى، محافظ الإسكندرية بالتواصل على الفور بمسئولي شركة المنتزة للسياحة والاستثمار وصدر قرار على الفور بإغلاق الحدائق اعتباراً من غداً الأحد لأجل غير مسمى.

جدير بالذكر أن وزير التنمية المحلية، قد وجه السادة المحافظين اليوم السبت بغلق جميع الشواطئ الموجودة بالمحافظات أمام الزائرين بعد أن تم رصد تجمعات للمواطنين على الشواطئ فى عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية.

وأهابت وزارة التنمية المحلية بكافة المواطنين بالمحافظات بضرورة الالتزام بقرارات وإجراءات الدولة الاحترازية والوقائية حفاظًا على صحة والحد من انتشار الفيروس خلال المرحلة الحالية.

