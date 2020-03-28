شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الشائعات أخطر من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول عدد ”الخليج 365” الصادر صباح غدٍ الأحد، عددٍ من القضايا والمتابعات الهامة، على رأسها متابعات جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، وإليكم أهم العناوين. • الحزم شعار الدولة فى مواجهتها.. الشائعات أخطر من كورونا • الحكومة تنفى تحملها رواتب القطاع الخاص أو وجود منح وعلاوات.. والنيابة العامة: الحبس 5 سنوات والغرامة 20 ألف جنيه لمروجى الأخبار الكاذبة • توقعات عالمية بهبوط معدلات النمو لأقل من النصف.. ومصر تتوقع 4.2% نموا • مصر تحمى اقتصادها.. خبراء: قرارات الحكومة منقذة للقطاعات وخطط لإصلاح المنفذة من 2016 ساهمت فى إنقاذ الموقف.. آليات دعم قطاعى الصناعى والسياحة لما لهما من ثقل كبير فى مؤشر النمو.. وخفض الفائدة 3% Advertisements • إعداد مشروع قانون لصرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات.. نيفين القباج: تنفيذ لتوجيهات الرئيس: الخزانة العامة ستتحمل التكلفة المالية.. وبدء الصف أول يوليو المقبل لـ2.4 مليون مستفيد بتكلفة 7 مليارات جنيه سنويا • صرف حصة إضافية من الدقيق للمخابز اعتبارا من اليوم • التعليم تعديل مواصفات امتحانات الثانوية لتشمل المنهج المقرر فقط • كورونا يهاجم القصور الملكية.. ولى عهد بريطانيا وملكا ماليزيا والنرويج فى الحجر المنزلي • تغيير الطاقم الطبى لبدء مرحلة جديدة من الحجر.. مستشفى إسنا التخصصى يختتم أول 14 يوم عزل لمصابى كورونا

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