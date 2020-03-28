شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تعقيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية بأسوان والإسماعيلية للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت وزازة التضامن الاجتماعي ان فرق التدخل أثناء الطوارئ بالهلال الأحمر المصرى قامت في محافظه اسوان بعمل حملة موسعة للتوعية ولتطهير وتعقيم المقرات المختلفة من المؤسسات الاجتماعية و مديرية التضامن الاجتماعي ،والاتحاد الإقليمي ومؤسسة التكافل الاجتماعي ،وجمعيه الأسر المنتجه و الحضانات ووحده السيل الاجتماعية ومكتب تأهيل ذوي الإعاقة ، مخازن المديرية ، وحده أسوان أول الاجتماعية و الثانية

وقامت فرق الهلال بمحافظه كفر الشيخ بالتعقيم بداخل المقرات الخاصة به وعمل حملة موسعه للتعقيم والتطهير للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وفي محافظه الإسماعيلية استكملت فرق الإسماعيلية مهمتها علي مدار يومين قامت فيها بعملية التوعية و التطهير حيث شملت مصلحة الضرائب ودار الرحمة للأيتام

كانت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي قد عقدت اجتماعاً تنسيقياً لحشد جهود المجتمع المدني في مواجهة أزمة الكورونا

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وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بداية من توفير أدوات التعقيم والحماية للحضور ومسافات مناسبة بين السادة الحضور كما تم خلال الاجتماع مناقشة ما يمكن أن يقدمه المجتمع المدني في مواجهة أزمة الكورونا وتأثيرها على المجتمع المصري وتم الاتفاق على تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرف عمليات بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى المحافظات لتنسيق الجهود وحشد الموارد وتقديم الخدمات بالتنسيق مع وزارات الصحة والتنمية المحلية والداخلية وغرفة العمليات بمجلس الوزراء

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي علي ضرورة التنسيق بين الوزارة وكل الجمعيات التى تحمع تبرعات لصالح متضررى الكورونا والاسر المتضرره مع التاكيد علي تشجيع كل من تبرع او قدم دعم علي الاستمرار في تقديم مزيدا من الدعم.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة دراسة آلية حشد الموارد بين الجمعيات الأهلية لتقديم المساعدات في القرى التي بها أسر أصيبت بفيروس كورونا وكذلك وسائل دعم الاسر المتضررة من الأزمة ووضع تصور شامل لتقديم المساعدات على كافة المستويات وايضا جهود المتطوعين واعداد قاعدة بيانات بكل المتطوعين في المحافظات والمراكز والقرى مع بيان المهارات والأنشطة التي يمكن للمتطوعين تنفيذها . كما تم الاتفاق على القيام بعدد من الأنشطة التوعوية بالاعتماد على الرسائل التي انتجتها وزارة الصحة المصرية لتوحيد رسائل التوعية والتنوع في استخدام الوسائل لإيصالها للجمهور .