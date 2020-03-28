ضبط 266 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث: واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مدير مساعد الوزير لشرطة المرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة. تمكنت الإدارة خلال أسبوع من ضبط 266ألف و621 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها "40 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 300 مخالفة قيادة تحت تأثير المخدرات". تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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