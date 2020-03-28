خلال أسبوع.. ضبط 636 متهمًا بحوزتهم 12 طن مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.

وأسفرت جهود الحملات، خلال أسبوع عن ضبط 605 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 636 متهمًا، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وزنت قرابة 12 طن ونصف، و 144 ألف و336 قرص مخدر مختلف الأنواع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

