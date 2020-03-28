فيديو جرافيك| حبس وغرامة.. النيابة تتوعد مروجي الشائعات عن فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - طارق سمير: أعلنت النيابة العامة، عن متابعتها الكاملة لما يتم نشره من أكاذيب بشأن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19) عبر مواقع التواصل الإجتماعي. ويستعرض "الخليج 365" خلال الفيديو جرافيك التالي مواد في قانون العقوبات تُجرم نشر الأكاذيب بعدما أفصحت عنها النيابة العامة في خطوة منها لمواجهة مروجي الشائعات بشأن كورونا.

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