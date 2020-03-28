مستشار السيسي للشؤون الصحية يحذر من خلط الكلور بالكحول للتطهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، للشؤون الصحية والوقاية، إن الافراط في استخدام المطهرات والكحول، له أضراره، وله تأثيرات ضارة على مرضى الحساسية أو الأمراض الصدرية.

وحذر تاج الدين، من خلط الكحول بالكلور، رغبة في زيادة التطهير والتعقيم.

وأضاف عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن قمة انتشار الفيروس وفقًا للإحصائيات وتجارب الدول في العالم، ستكون في الـ10 أيام المقبلة.

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وأضاف أن ما يشهده العالم حربًا فيروسية شرسة، ويمكن وقف والحد من انتشار الفيروس من خلال وقف الاختلاط والتجمعات، مشيرًا إلى أن دور الإعلام مهم جدًا لتوعية المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن الأماكن المفتوحة لا تمنع انتشار الفيروس، وأن الاستهانة بالفيروس يؤدي إلى انتشاره وهو ما حدث في العديد من الدول.