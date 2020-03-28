محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر أمة شابة، تضم أعدادًا كبيرة من الشباب، ما يجعل تأثير فيروس "كورونا" مختلف تمامًا عما يحدث في إيطاليا.
وأضاف عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المشكلة الكبرى في إصابات فيروس كورونا مع حالات كبار السن المصابين، و85% من الحالات المصابة تشفى بدون مستشفى.
وتابع: "الشباب أقل عرضة لمضاعفات المرض بفيروس كورونا، ولكنهم عرضة للمرض أيضًا، ومعظم المتعافين من الفيروس متوسطو العمر والشباب، والدولة ووزارة الصحة والأطقم الطبية وحدة واحدة للحد من انتشار فيروس كورونا بشكل نهائي".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار السيسي للشؤون الصحية يكشف أقل الفئات تضررًا من "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.