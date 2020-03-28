المطار يستقبل ثالث رحلات إجلاء المصريين من الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، ثالث رحلات مصر للطيران لإجلاء المصريين المقيمين في الكويت، وعلى متنها 340 راكبًا، تنفيذًا لقرار تعليق حركة الطيران كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
واستقبل فريق من العلاقات العامة بمصر للطيران ومطار القاهرة وموظفي المحطة ورجال الشرطة والعديد من الجهات العاملة بالمطار، الركاب المصريين القادمين من الكويت، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم جميعًا من قبل فرق الطب الوقائي بالحجر الصحي في المطار واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.
وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إنه تم التنسيق مع عدة وزارات في مقدمتها وزارة الهجرة والتي طلبت تنظيم هذه الرحلات بالتنسيق مع مصر للطيران وسلطة الطيران المدني الكويتية، لتنظيم رحلات استثنائية لعودة المصريين من الكويت، وتسيير هذه الرحلات بطائرات بوينج 777 لاستعاب أكبر عدد من الراغبين في العودة للبلاد.
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