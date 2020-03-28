الجلاد ينتقد تزاحم الصفوة على شواطئ السخنة: نحتاج لإعادة تعريف الجهل والاستهتار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – حسن مرسي:

انتقد الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة «أونا نيوز- الخليج 365- يلاكورة- الكونسلتو- شيفت»، الزحام على شواطئ العين السخنة والمدن الساحلية، مطالبًا بإعادة تعريف الجهل والاستهتار.

وكتب الجلاد، على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: «هو ده إسمه إيه.. منذ بدء ظهور فيروس كورونا في مصر، ونحن نصرخ ونتهم البسطاء والأميين بعدم الاستجابة لنداءات التزام المنازل والتباعد الاجتماعي، حتى تزول الغمة.. نصب الغضب والبوستات والفيديوهات عليهم، باعتبارهم وباءً أخطر من كورونا.. طيب وما فعله المتعلمون والنخبة والصفوة في شواطئ العين السخنة والمدن الساحلية إسمه إيه؟!!!».

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وأضاف الكاتب الصحفي: «في عز حظر التجوال والتجمعات.. وفي ذروة أيام الخطر وإمكانية انتشار الفيروس على نطاق واسع في مصر لا قدر الله.. البهوات والهوانم تجمعوا على الشواطئ.. وهو ما يؤكد أننا بحاجة إلى إعادة تعريف الجهل والاستهتار..!».

واختتم منشوره «قرار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بإغلاق الشواطئ العامة، الذي صدر اليوم يؤكد أن الوعي ليس بالشهادة ولا بالمستوى الاجتماعي والمادي. ما حدش قال لحضرتك ممنوع تروح الفيلا أو الشالية بتاعك.. بس لما تروح لازم تلتزم بنفس القواعد والضوابط المعمول بها في مصر كلها.. لأن الأبحاث العلمية لم تثبت حتى الآن أن فيروس كورونا بيخاف من البحر وحمام السباحة..!».