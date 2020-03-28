شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلام مصر» تطلق «ساعد بلدك باهتمام تعيش إنسان» لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، السبت، حملة لحث المواطنين وتشجيعهم على البقاء في المنازل حفاظًا على أرواحهم لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، والوقوف بجانب الدولة في القرارات التي اتخذتها لمواجهة هذا الفيروس.

وطالبت الحملة التي تحمل عنوان «ساعد بلدك باهتمام تعيش إنسان» المواطنين بالبقاء في المنازل، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، وحثّ المجتمع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس «كورونا».

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وشارك في الحملة عدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المختلفة، والإعلاميين، والصحفيين، والشخصيات العامة.

كما انتهى طلاب كلية الإعلام بالجامعة من تصوير أغنية موجهة للشباب لحثهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، والدعوة إلى تغيير سلوكياتهم الخاطئة، في تلك الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، في محاولة لزرع البهجة والابتسامة في نفوس المصريين.

الأغنية أداء المطرب الشاب أحمد العباسي، أحد طلاب الكلية، وشارك فيها عدد من زملائه، ومن كلمات هشام الصعيدى، وقام بإجراء المونتاج محمد الطويل داخل استوديوهات الكلية.