شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس ناعيًا جورج سيدهم: فنه الراقي نشر القيم النبيلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ببالغ الحزن فقيد مصر والفن، الفنان جورج سيدهم. وقال البابا تواضروس: «وإذ نودعه على رجاء القيامة نتذكره صانعًا للبهجة، ونتذكر فنه الراقي الذي نشر القيم النبيلة، ولمسته الإنسانية، ونقاء قلبه، ونصلي أن ينيح الله نفسه في فردوس النعيم، وأن يعزي السيدة الفاضلة زوجته وجميع أفراد أسرته وأحبائه ومحبي فنه».

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