شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي وبن زايد يبحثان آليات التعاون لمكافحة انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، العلاقات الأخوية الراسخة وسبل تعزيزها وأهم القضايا والتطورات الحالية. ونشر الحساب الرسمى للشيخ محمد بن زايد، على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «بحثت مع أخي عبدالفتاح السيسي رئيس مصر الشقيقة.. العلاقات الأخوية الراسخة وسبل تعزيزها وأهم القضايا والتطورات الحالية وبشكل خاص الجهود المشتركة في مكافحة انتشار فيروس كورونا وآليات التعاون والتنسيق الثنائي لوقف انتشاره واحتواء تداعياته.. حفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه».

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