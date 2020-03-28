شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فضائيات تذيع عظة البابا تواضروس صباح الغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمة روحية غدا الأحد، بمناسبة حلول أحد المخلع.

ومن المقرر أن تذيع قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (أون تي ڤي، دي إم سي، سي بي سي، الحياة) الكلمة على الهواء مباشرة، في تمام الساعة 10.30 صباحا، كما تنقل أيضًا عظة الأربعاء الأسبوعية على الهواء مباشرة.