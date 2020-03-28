شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. رحلتان إضافيتان لنقل 360 روسيًا من الغردقة إلى بلادهم بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تغادر رحلتان إضافيتان من مطار الغردقة الدولي، الأحد، متجهتان إلى مطار موسكو، لإعادة نحو ٣٦٠ مواطنًا روسيًا من المقيمين في الغردقة بشكل دائم، ضمن إجراءات روسيا في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

كانت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي قد أكدت في تصريحات صحفية، مغادرة ٤ رحلات جوية يومي، الخميس والجمعة، لعدد ٧٥٠ راكبًا روسيًا إلى مطار العاصمة موسكو، مشيرة إلى أن هذه الرحلات خصصتها الحكومة الروسية لنقل مواطنيها الذين يتواجدون بالبحر الأحمر.

كان اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قد أعلن في وقت سابق عن مغادرة آخر سائح للبحر الأحمر في ١ أبريل المقبل.