شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى مصطفى تنشر فيديو «غناء جيرانها بالبالكونات»: صقف صقف اوعى توقف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الفنانة نشوى مصطفى، أمس، خلال ساعات حظر التجول بالشوارع، فيديو من شرفة منزلها بحي مدينة نصر لجيرانها ويهتفون «مصر تحيا مصر» ثم تتوالى فقرات التفاعل مع الأغاني من البالكونات، من بين تلك الأغاني «صقف» للفنان رامي جمال.

وسجلّت «مصطفى» تعليقها على الفيديو، الذي نشرته عبر «فيسبوك»: «الشباب بتقول تحيا مصر.. الجانب الإيجابي من كورونا» وتابعت: «من مدينة نصر حالا.. الدنيا طعمها سكري» واستجاب المتابعين للبهجة التي يبثها الفيديو مشاركينها بالتعليقات.

وقال حساب باسم «نسرين اسماعيل»: «الله على التفاؤل.. ربنا يبشركم، يارب كل الخير لمصر وأهلها»، وتابع شيمو أحمد: «أنا عايزه أتحظر عندكم.. الله»، وعلّقت هبه عثمان: «إحنا شعب مالوش حل».

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في حين تلّقت «مصطفى» الانتقادات، وقال حساب باسم «عزة يوسف»: «مش وقت أغاني خالص وقت استغفار ودعاء لله سبحانه وتعالى لرفع الهم والكرب والبلاء عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام».

واستكملت «راغدة الفقي»: «والله لو سقفتوا للسنة الجاية، ليس لها من دون الله كاشفة سبحوا ولا استغفروا أحسن.. كل اللي بيحصل دا ومش عايزين تفوقوا».. وتابع حساب باسم «عمر عمر»: «ولما طللعوا يكبروا كل من هب ودب اتكلم وعمل فيلم وفي اللي بنعمله ده فرحانين أوي.. ربنا يرحمنا بجد».

لذا ردت الفنانة على «لوم» البعض، على حد قولها: «بخصوص الفيديو اللي (الناس بتغني من البالكونات في مدينة نصر واللي أول مانزلته انبرى بعض الأفاضل يلومني ويقول لي المفروض الناس تصلو في البالكونات مش تغني) مبدئيًا مين عرفك أن الناس مش بتصلى من قلبها وتدعي ربنا تضرعًا له سبحانه لرفع البلاء، بس مش مفروض يصلوا في البالكونة».

وتابعت: «عادى لما يفرجوا عن نفسهم الهم والخوف ويغنوا مع بعض دول بيغنوا مع بعض مش بيتخانقوا مع بعض يا كارهين نفسكم شوفوا سيدنا النبي قال إيه القلوب: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإنها اذا كلت عميت (صدق رسول الله) ربنا يهدي يارب، على فكرة فيه كمان فيديو معناه أهم جدا كل الشباب بيقولوا من البالكونات تحيا مصر نزلتوا برضوا تحيا مصر».