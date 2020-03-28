شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: نأمل أن يكون لدينا فائض من أجهزة التنفس الصناعى لمساعدة الدول الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه يأمل أن يكون لدى الولايات المتحدة الأمريكية فاض من أجهزة التنفس الصناعى لتصديرها إلى الدول التى تعانى من أزمة بسبب وباء كورونا القاتل.

وبعد يوم من مؤتمره الذى هاجم فيه شركتي جنرال موتورز وفورد، وكلفهما بإنتاج أجهزة تنفس صناعى بخلاف عملهم الرئيسي فى إنتاج السيارات، بموجب قانون الإنتاج الدفاعى، قال ترامب فى مؤتمر منذ قليل: "نأمل أن يكون لدى الولايات المتحدة فائض من أجهزة التنفس الصناعي يمكّنها من مساعدة الدول التي تحتاج إلى هذه الأجهزة في مواجهة فيروس كورونا، ونؤكد دعم الحكومة الفيدرالية الكامل في مواجهة تفشي فيروس كورونا"

وأرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سفينة عسكرية تحمل مستشفى متكاملا إلى نيويورك للمساهمة في مواجهة تفشي فيروس كورونا هناك، بعد أن أصبحت الولاية هى مركز انتشار الفيروس في الولايات المتحدة.

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وأوضح ترامب خلال كلمته: "السفينة المستشفى" تحمل على متنها عددا كبيرا من الأطباء والممرضين، بالإضافة إلى 1200 من جنود مشاة البحرية الأمريكية وعددا كبيرا من المعدات والأجهزة الطبية.

كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إنه يفكر في وضع حجر صحي قصير الأجل على نيويورك ونيوجيرسي وأجزاء معينة من ولاية كونيتيكت في ظل استمرار انتشار وباء كورونا.

وأضاف خلال المؤتمر "أنا أفكر في ذلك الآن. قد لا يتعين علينا القيام بذلك، ولكن هناك احتمال أننا سنفعل الحجر الصحي في وقت ما اليوم. "على المدى القصير، أسبوعين في نيويورك، وربما في نيو جيرسي وأجزاء معينة من ولاية كونيتيكت."

وتابع: أنه سيتخذ قرارًا اليوم بشأن فرض الحجر الصحي، ومن جانبه قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، إنه تحدث مع ترامب صباح السبت لكنه لم يناقش الحجر الصحي المحتمل على الولاية قائلا "تحدثت إلى الرئيس بشأن السفينة القادمة والمواقع الأربعة، ولم أتحدث معه عن أي حجر صحي. قال كومو: "لم أجر هذه المحادثات".