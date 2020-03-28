الرئيس الأمريكى: بلدنا فى حالة حرب مع عدو خفى وسننتصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، إن الولايات المتحدة الأمريكية فى حالة حرب مع عدو خفى ونحشد كل القوى الاقتصادية والطبية والعسكرية لمكافحة الفيروس وسننتصر.
وأكد ترامب فى مؤتمر صحفى، دعم الحكومة الفيدرالية الكامل فى مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم السبت، إرسال سفينة تحمل مستشفى إلى نيويورك للمساهمة فى مواجهة تفشي فيروس كورونا.
وقال ترامب، من أمام السفينة المزمع إرسالها إلى نيويورك، سنسخر كل الإمكانات لمساعدة سكان نيويورك على مواجهة كورونا.
وتحدث خلال تفقده لسفينة طبية تستعد للتحرك إلى نيويورك، مؤكدًا أنه يتضمن 1200 عنصر من البحرية الأمريكية و12 غرفة للعمليات، ومختبرًا وصيدلية وأجهزة للأشعة.
وقال ترامب: "نحشد كل قدراتنا لمواجهة كورونا وسننجح في التخلص منه، لن يردعنا أي شيء لحماية سكان نيويورك".
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