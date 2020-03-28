شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من كورونا.. طبيب ترامب بمؤتمرات مكافحة الوباء يجيب (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى المذيع الأمريكى الشهير تريفور نوا، أول حوار مع خبير الأمراض المعدية الدكتور، أنتونى فوشى، والذى يعتبره كثير من الأمريكيين "صوت الحكمة والطمأنينة"، فى ظل استمرار تفشى وباء كورونا، حيث أنه وجه الاستجابة العلمية والطبية للبيت الأبيض وظهر فى كثير من الأحيان مع ترامب خلال إحاطته اليومية حول الفيروس.

وقالت صحيفة "يو إس إيه توداى"، إن الدكتور فوشى حاول الوصول إلى الشباب من خلال حواره مع برنامج "ذا ديلى شو عبر التباعد الاجتماعى"، لتوعيتهم بشأن فيروس كورونا.

ووفرت المقابلة، وهى ضمن حلقة يوم الخميس من البرنامج الحوارى فرصة قيّمة لفوشى لمشاركة رسالته المتعلقة بالصحة العامة مع المشاهدين الأصغر سنًا من أولئك الذين يتابعون الإحاطات اليومية وعروض الأحد الإخبارية التى عادة ما يحل عليها ضيفا.

وطلب نوا من فوشى التطرق إلى الاعتقاد الخاطئ بأن الشباب محصن ضد الفيروس التاجي، وقال الخبير: "على الرغم من صغر سنك، هذا ليس معناه أنك لست عرضة للخطر"، مشيراً إلى حالات الأشخاص في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر يصابون بالمرض على الرغم من أنهم لا يعانون من أمراض كامنة.

Advertisements

وأضاف أن الأهم من ذلك، أن الشخص الأصغر سنا قد يصاب بالفيروس ولا يمرض كثيرا، ولكنه لا يزال بإمكانه نقله إلى شخص ضعيف.

وقال فوشي، متحدثًا من المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، حيث يعمل كمدير، لذلك، لديك مسؤولية، ليس فقط لحماية نفسك ولكن لديك تقريبًا مسؤولية اجتماعية وأخلاقية لحماية الآخرين.

كما تحدث فوشى عن خطورة فيرو كورونا باعتباره واسع الانتشار ومن السهل انتقاله من شخص إلى آخر، ولديه درجة عالية من الوبائية وإسقاط وفيات، معتبرا أن هذا أسوأ كابوس يمكن أن يحدث.