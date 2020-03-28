شكرا لقرائتكم خبر عن «هتسمع الكلام وتنفذه إجباري».. خالد الجندي: طاعة ولي الأمر طريق النجاة من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن التدابير الوقائية وطاعة ولي الأمر طريق النجاة من وباء فيروس «كورونا».

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وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع على فضائية «dmc»: «لم يعد هناك مجال لسؤال هل تجب الطاعة أم لا تجب الطاعة؟، هتسمع الكلام وتنفذه إجباري».

وأضاف الجندي: «مستغلو الأزمة ومخزنو السلع الغذائية ليس لهم رصيد إيماني، فيتصرفون تصرفات كوميدية، ويخزنون سلع لا تخزن مثل الزبادي».

وتابع: «متخافش، لأنه لا يحدث إلا مقدر الله وإذا حدث مقدر الله لا يجب أن تحزن».