شكرا لقرائتكم خبر عن غلق حدائق قصر المنتزه في الإسكندرية لأجل غير مسمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء بهاء طاحون، رئيس مجلس إدارة شركة المنتزه للسياحة والاستثمار، العضو المنتدب، السبت، قرارا بغلق حدائق قصر المنتزه في الإسكندرية لأجل غير مسمى اعتبارا من الأحد.

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يأتي القرار ضمن جهود الدولة لمنع التجمعات والزحام حرصا على سلامة المواطنين في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

كان نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تداولوا، السبت، صور تظهر طوابير السيارات أمام بوابات حدائق قصر المنتزه انتظارا للدخول، ما دفع الشركة لإصدار قرار الغلق.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر قرارا بإغلاق جميع شواطئ المحافظة، الجمعة، ولحين إشعار آخر، لمنع التجمعات والزحام وكإجراء احترازى لمنع انتشار الفيروس.