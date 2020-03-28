شكرا لقرائتكم خبر عن آمنة نصير: ما فعله بعض مواطني الإسكندرية «نطاعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إن ما حدث من بعض المواطنين في محافظة الإسكندرية عبر الخروج في الشوارع بشكل جماعي خلال الأيام الماضية، اعتراضا على غلق المساجد بشكل مؤقت للحد من انتشار فيروس «كورونا» نوع من أنواع النطاعة.

وتابعت نصير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ما حدث من الذين خرجوا في محافظة الإسكندرية عبارة عن نوع من النطاعة السلوكية وعدم تقدير الأمور بقدرها، وكأنهم يقولون نحن أولى بالدين من الذي أغلق أماكن العبادة

وأضافت أنها تأسف لما حدث في الإسكندرية، مؤكدة أن حماية النفس البشرية مقدسة في الشريعة الإسلامية.