شكرا لقرائتكم خبر عن «نظيف ورخيص وحضاري».. وزير النقل يكشف سبب التكدس بمترو الأنفاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن 3 ملايين مواطن ينتقلوا يوميًا بمترو الأنفاق، مضيفًا: «في أول يوم لتطبيق قرار حظر التجوال خرج جميع العاملين من أعمالهم مع الساعة الخامسة ويفترض أنهم يخرجوا مع الساعة الثالثة، وحدث تكدس بالمترو؛ لكونه وسيلة نظيفة ورخيصة وحضارية، وتم التنسيق لاستمرار المترو حتى الساعة السابعة مع زيادة عدد القطارات وخاصة بالخط الأول الذي تم دفع 5 قطارات إضافية بها حيث يوجد به أكبر عدد من المواطنين، مع تقليل مدة التقاطر لدقيقتين بدلًا من 5 دقائق».

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية «TEN»، السبت، أن دخل المترو 6-7 ملايين جنيه يوميًا، وهي تكاد تصل لتكلفة تشغيل المترو فقط، بينما إيرادات المترو بالأمس بلغت نصف مليون جنيه، ولكن هناك توجه بأن أمن وأمان المواطنين أولوية قبل التكلفة وخاصة وقت الأزمات.

وتابع: «تطوير السكة الحديد به نظام الحجز بالهاتف من خلال الموقع الإلكتروني والحجز يتم قبل 15 يوما من السفر، ونظرًا لحجر مواطنين للسفر من وإلى أسوان قبل صدور قرار حجر التجوال ونظرًا لالتزامنا تجاه المواطنين تركناهم يستقلون القطار في موعده»، مشيرًا إلى أن هناك قطار كان قادم من أسوان وموعد وصوله الساعة الحادية عشر مساءً ووجد في انتظاره أتوبيسات مكيفة لنقل المواطنين من محطة مصر لمنازلهم، معقبًا: «مكانوش مصدقين نفسهم».