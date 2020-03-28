شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: المخزون الاستراتيجي من السلع بالمحافظة آمن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، توافر كافة السلع الأساسية بالأسواق بأسعارها الطبيعية، مشيرا إلى توجيه حملات تموينية مكثفة يوميًا لضبط الأسواق والتصدي للمتلاعبين بالأسعار.
وكشف محافظ الغربية أن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير 638 محضر للمخالفين شملت الغش التجاري وانتهاء الصلاحية وعدم الإعلان عن الأسعار وضبط سلع مجهولة المصدر وسلع تموينية مدعمة غير مصرح ببيعها.
كما أسفرت الحملات عن تحرير مخالفات لعدد من المخابز ضمت نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وتوقف عن الإنتاج وتجميع دقيق وعدم نظافة.
وقال محافظ الغربية إن المخزون الاستراتيجي بالمحافظة آمن، موضحا أنه يكفي لأكثر من 3 شهور، موجهًا المواطنين بعدم التكالب على السلع، مؤكدا استقرار حالة السوق ووفرة المعروض وقيام الدولة بضخ كميات كافية من السلع لتلبية احتياجات المواطنين دون انقطاع.
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