شكرا لقرائتكم خبر عن «إحنا مش عاوزين نموت من غير أهلنا».. استغاثة طالبات مصريات عالقات بنيويورك يطلبن العودة إلى مصر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت 3 فتيات مصريات يدرسن في مدينة نيويورك الأمريكية، ولديهن إقامة هناك، المسئولين عن وزارة الهجرة أو وزارة الطيران أو القنصلية المصرية في نيويورك بمساعدتهم في العودة إلى مصر.

وقالت إحدى الفتيات، من خلال مقطع فيديو: «نحن هنا للدراسة وأهلنا موجودين في مصر، لا ماما ولا بابا وليس لدينا من يحضر لنا الأطعمة أو المشروبات نحن 3 فتيات لا نستطيع الخروج من باب الشقة وقطعنا تذاكر طيران وكان من المفترض أن نسافر يوم 1 إبريل ومنذ يومين ألغوا الحجز ومن الممكن الحجز بعد فك الحظر في 16 إبريل».

وأضافت:«إن وزيرة الهجرة مشكورة أعلنت ان الوزارة سترسل طيران لإعادة المصريين العالقين في الدول الأوروبية والشروط كانت غير عادلة وهذا ما دفعنا لتصوير هذا الفيديو».

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وقالت أخرى: «إن الشروط كالتالي أن يكون المواطن حاملًا لجواز سفر مصري واحنا الثلاثة لدينا الجواز والجنسية المصرية، أن يكون تواجد المواطن المصري في الولايات المتحدة بصفة مؤقتة بغرض السياحة أو زيارة قصيرة أو عمل أو العلاج، ونحن نحس أن هذه الشروط غير عادلة وكلنا من حقنا إننا نرجع بلدنا في هذا الوقت الصعب ومن حقنا نكون مع أهلنا إحنا مش هنستنى لما نوصل لحالة إيطاليا، إحنا مش عاوزين نموت من غير أهلنا، إحنا بنقول للوزيرة اعتبرونا بناتكم اعتبرونا اخواتكم».

وأضافت أخرى: «احنا مش عارفين نجيب أكل مش حاسين بأمان بنخاف نطلع وليس لدينا اعتراض أن نعود وندخل حجر صحي احساسنا بالأمان أكثر حاجة محتاجينها دلوقتي».

يذكر أن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قالت إن الوزارة تعمل في ظروف استثنائية حرجة تفرض علينا ظروف عمل في منتهى الصعوبة، جراء انتشاء فيروس كورونا عالميًا.

وأضافت الوزيرة، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج «التاسعة»، المُذاع عبر شاشة التليفزيون المصري، مساء الخميس، أن الاولية في إعادة المصريين بالخارج حاليًا للعالقين الذين لا يملكون مأوى أو عمل أو إقامة بالبلد المضيف، وليس للمقيمين والعاملين بتلك البلاد ممن لديهم إقامة وعمل بها.