شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: ارتفاع وفيات «كورونا» لـ36 شخصًا والمصابين إلى 576 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن ارتفاع إجمالي عدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس «كورونا» المستجد إلى 576 حالة، بعد تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 36 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن حالات الوفاة شملت إيطاليا يبلغ من العمر 73 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، ودمياط، والمنيا، وبورسعيد.

وأوضح أن حالات الإصابة الجديدة تشمل مواطنًا أردنيًا و39 مصريًا، من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.