شكرا لقرائتكم خبر عن بعضهم تخطى الأسوار والبوابات.. المحافظات تغلق الشواطئ أمام مصطافي «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بغلق جميع الشواطئ أمام الزائرين، لمنع التجمعات ومواجهة انتشار فيروس «كورونا»، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، في إطار متابعة الوزارة للقرارات والإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الحكومة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمواجهة فيروس كورونا.

وقال «شعراوى»، في تصريحات صحفية، إن القرار صدر بناءً على صور وفيديوهات نشرتها بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى، بوجود تجمعات على شواطئ العين السخنة والإسكندرية ومحافظات أخرى.

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتنسيق مع مديرى الأمن للسماح لمتعهدى الخدمة وشركات النظافة وفرق التدخل السريع في الأحياء والمدن للتحرك، خلال مواعيد الحظر المعلنة من رئيس مجلس الوزراء، لسرعة رفع القمامة، المتوقع زيادتها خلال تلك الفترة، في ظل الإجراءات، التي تتخذها الدولة لمواجهة إنتشار الفيروس، المستمرة لمدة أسبوعين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وتحسين البيئة المحيطة بهم.

ففي دمياط؛ أصدرت المحافظ الدكتورة منال ميخائيل، قرارًا، بغلق منطقة اللسان وشواطئ مدينة رأس البر، ضمن حزمة إجراءات وتدابير وقائية لمواجهة فيروس كورونا؛ خاصة بعد الزحام الذي شهدته المدينة، أمس الأول، قبل ساعات الحظر، خلافاً لخطة الدولة بمنع التجمعات للحد من إنتشار الفيروس، حفاظاً على سلامة المواطنين.

وشددت المحافظ، على الجهات المختصة بتطبيق القرار إعتبارًا من، أمس حتى إشعار آخر، وناشدت الأهالى بالتزام المنازل، وعدم النزول سوى في حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة للفيروس.

وصرحت المحافظ لـ«المصرى اليوم»، بأن هناك إستجابة من الأهالى لضوابط الحظر، مشيرة إلى بعض السلبيات؛ منها ما شهده مصيف رأس البر، لافتة إلى أنها تصرفات فردية تعبر عن حالة من عدم المسؤولية وتقدير الموقف، التي تستلزم الحرص على الصحة العامة ومراعاة المصلحة العامة.

وفى الإسكندرية، أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعليمات إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بإغلاق الشواطئ، اعتبار من أمس الأول، عقب استغلال المواطنين فترة الأجازة للخروج إلى الشواطئ، وتنظيم رحلات من المحافظات المجاورة.

وأوضح اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه تم التواصل مع الأسر الموجودة على الشواطئ، وقالوا إنهم يذهبون إلى الشواطئ باعتبارها متنفس في ظل الظروف الحالية، مشيرا إلى التنبيه على الموجودين على الشواطئ بخطورة التجمعات، وتفهم الجمهور دواعى غلق الشواطئ.

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وفى جنوب سيناء، أصدر المحافظ، خالد فودة، قراراً باغلاق الشواطئ، طبقا للإجراءات الوقائية لمنع تفشى الفيروس وحفاظا على أرواح المواطنين. وحذر «فودة»، المخالفين بعقوبات رادعة.

وفى البحر الأحمر، أصدر المحافظ اللواء، عمرو حنفى، قراراً بغلق الشواطئ، ضمن حزمة تدابير وقائية لمواجهة الفيروس؛ بعد الزحام الذي شهده عدد من شواطئ المحافظة، قبل ساعات الحظر.

وكشف مسؤولو مدينة الغردقة، أن جميع الشواطئ العامة بالمدينة مغلقة، منذ بداية الأزمة، ضمن إجراءات منع التجمعات لمواجهة انتشار كورونا، وأن سبب وجود مواطنين داخل الشواطئ، أنهم يتسللون من الأسوار والبوابات بشكل غير قانونى، وهدد مسؤولوا المدينة باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المخالفين حال ضبطهم داخل الشواطئ.

وفى كفرالشيخ، أكد المهندس محمد رجب، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إغلاق جميع الشواطئ، حرصا على رواد المصيف، وتجنبا للإصابة بالفيروس، مشيرا إلى تعقيم جميع الأبنية، وتزويد الموجودين بالمطهرات والكمامات، لافتًا إلى تنفيذ حمله لتنظيف المصيف والشواطئ، استعدادا لاستقبال المصطافين، بعد انتهاء الأزمة.

وأصدرت محافظة الدقهلية،، بيانا أكدت فيه إغلاق جميع شواطئ «مدينة جمصة، وتقسيم 15 مايو، والشيخ زايد، والمنصورة الجديدة» أمام المصطافين ابتداء من اليوم السبت لحين إشعار أخر، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيرس كورونا المستجد.

ووجه المحاسب محمد عبدالباقي، رئيس مدينه جمصة على الفور التعليمات لمسؤول الشاطئ بأخذ الحيطة والحذر من تواجد أي احد من المصطافين على الشاطئ طوال الفترة المذكورة بقرار المحافظ حفاظا على السلامة العامة.

وتفقد رئيس مدينه جمصة، برفقة أحمد عرفة، نائب رئيس المدينة، وعدد من المسئولين بالمدينة، الشاطئ لتطبيق القرار ومنع المصطافين من التواجد على الشاطئ، والتقي ببعض المصطافين وشرح لهم الموقف، وأن ما يتم من إجراءات لحمايتهم وأسرهم من خطر كورونا. وشدد بأخذ الحيطة والحذر من تواجد أي احد من المصطافين على الشاطئ حرصا على المواطنين.

وفي السويس، قرر المحافظ اللواء عبد المجيد صقر، غلق شواطئ القرى السياحية بالسخنة، منعا للتجمعات والزحام والتي توفر فرص لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيلد -19).

وكانت القرى السياحية، والمنتجعات بالسخنة جنوب السويس، استقبلت خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، عدد من أصحاب الشاليهات الذين توافدوا من المحافظات لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وتجمعوا على شاطئ خليج السويس، بصورة شكلت زحاما واختلاط بين المصطافين في مخالفة لإجراءات الوقاية المتبعة.

وقال اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للسويس، أن المحافظة تواصلت مع هيئة التنمية السياحية لإبلاغ القرى السياحية والفنادق بالقرار، الذي صدر حرصا على حياة المواطنين ومنعا للزحام.