شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة الغردقة تحقق مع 4 أشخاص: «صلوا الجمعة في الشارع أمام مسجد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت نيابة الغردقة الجزئية، السبت، التحقيق مع 4 أشخاص قاموا بأداء صلاة الجمعة أمام مسجد معاذ ابن جبل بشارع الكهف بالغردقة، بالمخالفة لقرار وزير الأوقاف منع الصلاة بالمساجد كإجراء وقائي واحترازي للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

كانت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر قد حررت محضرًا للمتهمين بعد إخطار الأوقاف بالمخالفة، وتم إلقاء القبض عليهم، وإحالتهم للنيابة، لاستكمال التحقيقات.