شكرا لقرائتكم خبر عن تزاحم وتدافع للتقديم على منحة العمالة غير المنتظمة في بلقاس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد مكتب القوى العاملة في مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية زحاما شديدا، السبت، بسبب إقبال العمالة غير المنتظمة للتقديم على طلب المنحة الاستثنائية البالغة 500، المقدمة من الدولة لإعانة عمال اليومية خلال أزمة فيروس كورونا «كوفيد 19».
ووقعت مشادات كلامية وتدافع بين المتقدمين أمام المكتب الوحيد المخصص لجمع البيانات، فيما تداول مستخدمو موقع التواصل الأجتماعى «فيسبوك» مقطع فيديو يظهر زحام المتقدمين، معربين عن تخوفهم من دور التجمعات في زيادة فرص انتشار العدوى.
وتنصح وزارة الصحة والسكان المواطنين بعد التجمعات لتقليل فرص انتشار عدوى فيروس كورونا، فيما اتخذت الحكومة عدة إجراءات للوقاية من المرض، مثل تعليق الدراسة وتعليق حركة الطيران وفرض حظر التجوال بشكل جزئي.
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