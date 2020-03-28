شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد الإصابات والمتعافين من «كورونا» في 4 محافظات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت نتائج تحليل عينات المصابين المتواجدين في العزل الصحي بمستشفى الصداقة التخصصي المخصص للعزل في محافظة أسوان عن تحول ١٢ حالة مصابة من إيجابي إلى سلبي بينهم ١١ مصريًا، ووروسيًا، ومن المنتظر خروجهم بعد تعافيهم من الفيروس.

وفي بنى سويف، قال المحافظ الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، إن إدارة الطوارئ بالمديرية جهزت غرف عزل للحالات المشتبه فيها داخل المستشفيات بالمحافظة، ومتابعتها مع تجهيز غرف عزل بأجهزة تنفس صناعي في حالة احتياج أي حالات مشتبه فيها إلى أجهزة تنفس صناعي بمستشفيات ناصر والواسطي والفشن، مشيرًا إلى التأكيد على عدم تأثير تقديم الخدمة في المستشفيات في الوقت الحالي داخل غرف الرعايا العاجلة.

وفي كفرالشيخ، قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن عدد حالات الاشتباه بالمحافظه منذ بداية الإصابات بلغت ٤٨ حالة، وتم احتجازهم بالمستشفيات المختصة، وتبين بالفحوصات أنها اشتباه، وليست إيجابية، وتم السماح لأصحابها بالخروج لمنازلهم، ولايوجد حاليًا سوى ٤حالات اشتباه، وتم أخذ العينات من أصحابها وفي انتظار النتيجة.

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وأضافت أن المحافظة كان بها حالتين إيجابيتين إحداهما لأمين شرطة سياحة، كان يعمل في تأمين السياح بسفاجا، واحتجز للعلاج بمستشفي العزل بالإسكندرية، وتعافى، وعاد لمنزله، والحالة الثانية لمواطن من إحدى قرى مركز كفرالشيخ كان قادمًا من السعودية، وتبين أن حالته إيجابية، ومحتجز حاليًا بإحدى مستشفيات العزل للعلاج.

وأضافت أن هناك فرق طبية وكردونات بحدود المحافظة، لفحص المواطنين القادمين للتأكد من خلوهم من الفيروس، مشيرة إلى ارتكاز النقاط على الأكمنة الحدودية مع دمياط والدقهلية والبحيرة وبلطيم.

وفي الأقصر، أعلن مستشفى العزل بمركز إسنا خروج وتعافي 4 حالات من المصابين بالفيروس ليرتفع عدد المتعافين إلى 52 حالة.

كان فريق العزل للفوج الثانى بقيادة الدكتور محمود خضري، الذي انضم للعمل بالمستشفى بعد مغادرة الفريق الطبي الأول بعد أداء مهمته على أكمل وجه.