شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تسجل 16 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالى الوفيات لـ108 والإصابات 7402 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات التركية، السبت، تسجيل 1704 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7402 والوفيات إلى 108 بعد تسجيل 16 وفاة إضافية.

كان موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية أعلن أن رئيس حزب السعادة في تركيا، تمل كرم الله أوغلو، دعا إلى تحقيق المطالب المجتمعية بشأن الإصلاح القضائي في تركيا، في ظل أنباء عن عدم شمول العفو العام المعتقلين السياسيين، مشيرا إلى أن السجون التركية تضم 292 ألف سجين بالرغم من أن طاقتها الاستيعابية 213 ألفًا فقط، مؤكدًا أن الهدف النهائي لا يجب أن يكون تفريغ السجون فقط، وإنما يجب أن يكون تحقيق المطالب المجتمعية.

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تصريحات كرم الله أوغلو تأتي في الوقت الحالي في ظل الحديث عن التعديلات بشأن قانون تقليص مدة العقوبات للمسجونين الذي أعيد طرحه بعد تفشي وباء كورونا بهدف تقليص عدد السجناء، موضحًا أن اللجنة القانونية في حزبه تقوم بدراسة الحزمة وتدقيقها، ومؤكدًا ضرورة ألا يخالف قانون العفو مبادئ المساواة المنصوص عليها في دستور الدولة.

وفي ظل انتشار وباء كورونا في تركيا وبلوغ الإصابات نحو 6000، صدرت مناشدات عدة من برلمانيين وحقوقيين بضرورة الإفراج عن المعتقلين في تركيا لمنع إصابتهم بفيروس كورونا الآخذ في الانتشار، وتحول السجون إلى بؤرة لانتشار المرض.

يشار إلى أن السلطات التركية فتحت تحقيقا مع نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وعضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، عمر فاروق جرجيرلي أوغلو، بسبب حديثه عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا (كوفيد -19) داخل السجون.