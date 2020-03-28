شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 11 عراقيا بفيروس كورونا في بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم السبت أن 11 شخصا من أبناء الجالية العراقية في بلجيكا أصيبوا بفيروس كورونا.
وذكر بيان عن الوزارة أن عدد الإصابات الكلي للمقيمين العراقيين في الخارج بلغ 43 حالة، 11 في بلجيكا، و10 في الأردن، و6 في إيطاليا، و5 في أمريكا، و5 في بريطانيا، و3 في كندا، و2 في لبنان، و1 في إيران.
وأشار بيان خارجية العراق، إلى أن "حالتي وفاة سجلتا في الخارج، واحدة في بريطانيا والأخرى في النرويج".
وأعلنت الخارجية العراقية في وقت سابق، عن وفاة مواطنة عراقية في النرويج، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
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