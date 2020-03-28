شكرا لقرائتكم خبر عن تموين الجيزة يحرر محاضر لرفع الأسعار ويضبط سلع منتهية الصلاحية بهضبة الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة حملة بمنطقة حدائق الاهرام، على عدد من منافذ السلع الغذائية والمخابز ومحطات الوقود، للرقابة على أسعار السلع المقدمة للجمهور والتأكد من عدم المغالاة في الأسعار أو احتكار سلعة معينة وحجبها عن المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر لمحلات بقالة لسلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتحرير محضرين عدم إعلان عن قائمة أسعار السلع الغذائية ورفع أسعارها، كما تم ضبط كمية من الجبن الرومي مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام

وباتية منتهية الصلاحية، وأطباق حلوي مشكل غير مدون عليها أي بيانات، وتم المرور على محطات الوقود بالمنطقة.

وتم المرور على عدد من محطات الوقود بناءا على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للتأكد من بيع الوقود بالأسعار المعلنة وعدم حجبه عن المستهلك.

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كانت اتخذت محافظة الجيزة عددا من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا منها إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرر تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية ومدينة الجيرة إلى 50% يومياً على أن يؤدي الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم ، وشملت توجيهات محافظ الجيزة أن الإدارات الخدمية لا ينطبق عليها القرار والتي تضم الإدارات الهندسية والإشغالات والمتابعة الميدانية والنظافة والمواقف والساحات والمرافق والطرق وغيرها من الإدارات التي تؤدي خدمة للمواطنين.

وشملت قرارات محافظ الجيزة إخلاء مدينة الطلبة من جميع الطلبة والطالبات خلال فترة تعطيل الدراسة ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة بالغرف والمطابخ والحمامات وكذا إجراءات التطهير والنظافة لكافة المبانى خلال فترة تعطيل الدراسة.