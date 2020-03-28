شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ أبو سعدة يكشف دور منظمات المجتمع المدنى فى أزمة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن منظمات المجتمع المدني دورها هام جدا في الأزمات كل حسب تخصصه، مضيفا أن منظمات الإغاثة وتقديم المساعدات العينية دورها مهم في تجميع موارد لتقديم المساعدات للفئات الفقيرة غير القادرة التي تضررت من إجراءات حظر التجول الجزئي كالعمالة غير المنتظمة وعمال المقاهي والمطاعم والسيدات عاملات المنازل والأسرة التي ليس لديها دخل وهو ماتقوم به عدة منظمات تعمل في مجال المساعدات.

وأضاف حافظ أبو سعدة فى تصريحات ل"الخليج 365"، أن المنظمات الدفاعية لها دور في نشر الوعي والمطالبة بحقوق الفئات الأكثر ضعفًا وحماية حقوق الانسان في الظروف الاستثنائية، مشيرا إلى أن هناك دور للجمعيات الأهلية التي تدير مستشفيات في تقديم المساعدة في المجال الطبي والرعاية الصحية مثل حالات الطوازئ الناتجة عن الكوارث والأوبئة مثل الكورونا.

يذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد أعربت عن تقديرها للتدابير التي اتخذتها الحكومات العربية للتصدي لتفشي وباء "كوفيد - 19" المستجد، على صعيدي الاحتواء ومنع الانتشار، وتوفير الرعاية الصحية وخطط للطواريء متوسطة وبعيدة المدى، مضيفة أنها تنظر بعين التقدير لمنح الأولوية لحماية الصحة العامة، وتدبير احتياجات السكان، وتخصيص الموارد الضرورية، رغم التداعيات السلبية على الاقتصاديات الوطنية والتكلفة الباهظة للتدابير.

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وأضافت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بيان لها، أنه كما جاء هذا التحدي غير المسبوق كاشفا لإمكانية ردم فجوات الثقة بين السلطة والمجتمع في الوطن العربي، فإن الاهتمام بالتفاصيل التنفيذية والممارسات يشكل مدخلا مهما في مرحلة التحدي لدعم جهود بناء الثقة المتصاعدة، متابعة :"ويأتي في مقدمة هذه التفاصيل الإسراع بمعالجة وضعية السجناء والمحتجزين، وذلك على صعيد المحكوم عليهم أو على صعيد المحتجزين قيد التحقيق والمحاكمة، اخذا في الاعتبار أن الوباء يشكل تهديدا للتجمعات بصفة عامة، وتهديدا لكبار السن والمرضى بصفة خاصة".

ودعت المنظمة للاسراع بالإفراج عن السجناء البالغين ستين عاما فما فوق والمرضى كمرحلة أولى، مع تنشيط وتكثيف سياسات الإفراج الشرطي والإفراج الصحي لمعالجة التكدسات، بالإضافة إلى إخلاء سبيل الموقوفين على ذمة اتهامات لا تتعلق بجرائم شديدة الغلظة.