الداخلية: ضبط قضايا اختلاس واحتيال مصرفي بقيمة 17 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي؛ في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم السبت، إن جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة؛ حيث تم ضبط (1125) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة على النحو التالى: (156) قضية ضرائب عامة، كشف (51) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (37) قضية فى مجال الجمارك، (5) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (316) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي.

كما تم تنفيذ (381) حكم قضائى، (164) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (7) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم "تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال- إتجار بالنقد الأجنبى" ، (8) قضايا فى مجالات جرائم "إختلاس مال عام - إحتيال مصرفى – غسل أموال – كسب غير مشروع ".. بقيمة بلغت ( 1710689117 جنيه مصرى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإحالتها إلى النيابات المختصة.