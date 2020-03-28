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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم السبت أن حملاتها استمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".
ونشرت الوزارة إنفوجرافيك يرصد جهوجها خلال أسبوع كالتالي:
كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجرافيك| ضبط 500 قضية احتكار مستلزمات طبية.. جهود الداخلية في أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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