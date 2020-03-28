احذر.. 5 أخطاء تصيبك بعدوى "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:



نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم وزارة الصحة، عددًا من الأخطاء التي يجب تجنبها، للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب المتحدث فأن الخمسة أخطاء هي كالتالي:

1- استخدام اليدين عند السعال أو العطس بدلًا من المرفق أو المناديل الورقية.

Advertisements

2- عدم غسل اليدين بعد السعال والعطس.

3- لمس العين والأنف والفم بأيدي غير نظيفة أو غير مغسولة.