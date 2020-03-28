​بالأرقام.. "السياحة العربية" تكشف حجم خسائر القطاع بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، أن صناعة السياحة هي الخاسر الأكبر جراء انتشار وباء كورونا على مستوى العالم، ما ينعكس بصورة سلبية على ميزانيات الدول كون السياحة من أهم مصادر اقتصاديات الدول.

وأكد آل فهيد، في بيان اليوم، أن الخسائر في العالم العربي قد تصل إلى نحو 30.6 مليار دولار في حالة عدم السيطرة على الوباء حتى نهاية شهر أبريل المقبل.

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وواصل بأن الخسائر لم تتوقف فقط على مردود الدخل للسياحة الوافدة بل امتدت آثارها على مردود الانفاق للسياحة الداخلية عربيا والتي حققت بنهاية عام 2019 دخل بحدود 130.8 مليار دولار ونتيجة لتوقف كافة الانشطة والفعاليات السياحية جراء فيروس كورونا المستجد نتج عن ذلك خسائر تصل إلى أكثر من 90% بما يعادل 15.9 مليار دولار حتى نهاية شهر أبريل المقبل.

وعلى صعيد آخر نتيجة لتوقف آلاف الرحلات الجوية وإغلاق المنافذ والمطارات للسيطرة على الوباء فتتوقع المنظمة بأن خسائر شركات الطيران بمنطقة الشرق الأوسط قد تصل إلى 14.4 مليار دولار من إيراداتها إذا امتدت الأزمة حتى نهاية شهر أبريل المقبل، مؤكدًا أن خسائر قطاع الطيران على مستوى العالم ستكسر حاجز الـ200 مليار دولار.

ودعا آل فهيد، شعوب العالم العربي، بضرورة الالتزام بالنظم والقوانين التي دعت إليها الحكومات العربية للسيطرة على الوباء لتجاوز الأزمة، مؤكداً على شعار خليك بالبيت وأن نتحلى جميعا بالصبر والتكاتف حتى يتم تجاوز الازمة.