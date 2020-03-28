​"إسكان البرلمان": يجب استغلال أزمة كورونا في تطوير شبكة المرافق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الأزمة الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا، فرصة كبيرة للنهوض بمستوى الخدمات ورفع كفاءة شبكة المرافق والخدمات العامة على صعيد المحافظات.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حظر التجوال ومع عدم وجود مواطنين في الشارع بكثافة من شأنه سهولة إجراء صيانة وإحلال وتجديد لشبكة المرافق، من خلال استغلال عدم التكدس، وفي الوقت نفسه عدم إعاقة حركة المواطنين في الأيام العادية، متابعًا: "الشعب المصرس يحول المحنة لمنحة ووعي وثقافة المواطنين هيكون ليهم دور فس عبور هذه الأزمة بالتكاتف مع القيادة السياسية والحكومة".
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