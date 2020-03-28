​"الزراعة": استيراد لحوم حمراء وعجول تسمين استعدادًا لشهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن الوزارة وافقت على استيراد 141 ألف رأس عجل تسمين، و55 ألف طن لحوم حمراء مجمدة ومبردة، و19 ألف طن كبد وكلاوي، بالإضافة إلى الناتج المحلي، لتكفي احتياجات المواطنين، استعدادًا لشهر رمضان، وحتى عيد الأضحى.
وأضاف الصياد، في بيان اليوم السبت، أن الهدف من قرار الوزارة، العمل على سد العجز المتوقع خلال هذه الفترة التي تشهد زيادة في الاستهلاك والطلب على اللحوم بمناسبة شهر رمضان الكريم، وأيضًا لضبط الأسعار.
وناشد نائب وزير الزراعة المواطنين، بعدم التكالب على شراء السلع وتخزينها، والخضوع لابتزاز التجار: " لدينا من السلع ما يكفي لما بعد عيد الأضحى"، مشيرًا إلى أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من البيض والألبان و97% من الكميات المستهلكة من الدواجن.
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