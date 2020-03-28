شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يتابع أحوال المصريين في الكويت والأردن بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، السبت، عددًا من التقارير المهمة والعاجلة من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، والعالقين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس «كورونا»، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في تصريحات صحفية، السبت، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، حيث أشار المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم إلى صدور قواعد من وزارة الداخلية الكويتية تقاضي بمغادرة الأجانب غير الحاصلين على تراخيص بالإقامة أو المنتهية إقامتهم، وذلك خلال الفترة من أول أبريل المقبل حتي نهايته، من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة، وتتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة أي جهة أخرى.

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وأعطت القواعد الأشخاص الراغبين في منحهم إقامة بالكويت واستعدادا لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق بأن يتم استيفاء قيمة الغرامة ثم تسوية أوضاعهم حال توافر الشروط المقررة للإقامة والمتمثلة في زوجة المواطن، ووالدي المواطنة أو المواطن الكويتي من الأجانب، وأبناء وأزواج المواطنات الكويتيات من الأجانب، والمرأة الأجنبية أرملة أو مطلقة الكويتي والتي لديها أبناء في حضانتها، والعمالة المنزلية، والأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب والمتواجدين في الكويت من أول مارس الجاري.

وشددت القواعد في هذا الخصوص على المخالفين ولم يغادروا الكويت سيتم توقع العقوبات عليهم قانونا، ولن يتم الترخيص لهم بالإقامة، ويتم إبعادهم ولا يسمح لهم بالعودة مرة أخرى .

وتلقى وزير القوى العاملة تقريرًا آخر من المستشار العمالي بالأردن، طلعت السيد، أشار فيه إلى أن وزارة العمل الأردنية وضعت آلية اليكترونية لتحويل رواتب مارس للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك من خلال بمنظومة تم تطويرها من قبل البنك المركزي، وسيتم نشر فيديوهات توضيحية لكل ذلك كما تم نشر أرقام هواتف للحصول على المساعدة والدعم الفني .

ويتابع المستشار العمالي بعَمان أحوال المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، ومدى التزام المنشآت بتوفير الاحتياجات المعيشية والوفاء بالالتزامات المالية المستحقة للعمال، فضلا عن مهمات الوقاية والسلامة العامة لهم، بالإضافة إلى قيام رموز الجاليات المصرية بالأردن بالوقوف بجانب الحالات الخاصة من العمالة المصرية والتي تعثرت معهم الأحوال المادية ويحتاجون لمساعدة في تأمين أمورهم المعيشة اليومية.