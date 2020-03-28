«تعليم القليوبية»: تعقيم دورى للمدارس المقترحة كمقرات لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، استمرار أعمال تطهير جميع مدارس المحافظة وديوان المديرية ودواوين الإدارات بالمدن المختلفة للحفاظ على صحة العاملين من الإصابة بفيروس «كورونا». وأضاف عجلان:«أنه يتم تعقيم المدارس المقترحة لتكون لجان لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بصفة يومية، وكذلك استراحات الملاحظين»، مشيرا إلى أن المديرية وفرت المواد المطهرة والمعقمة لهذه الأماكن حتى يتم التطهير والتعقيم بشكل يومى للحفاظ على الطلاب والعاملين بالتربية والتعليم.

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