شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام» تواصل أعمال تعقيم الاستديوهات والمكاتب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة العاملين بالوطنية للإعلام للوقاية من فيروس كورونا؛ يتواصل العمل بشكل يومي من تعقيم وتطهير بمختلف الأماكن بالمبنى وبصفة مستمرة.

وتشمل عملية التطهير الأستديوهات والمكاتب والمصاعد ودورات المياه والطرقات والجراج الخاص بالمبنى ومختلف الأماكن بالمبنى.

من جانبه، تابع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، عن كثب مع الجهات المعنية والمسؤولة بالوطنية للإعلام تلك الإجراءات، وحثهم على بذل كافة الجهود للقيام بأعمال التعقيم والتطهير بأعلي مستوى.