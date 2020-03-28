شكرا لقرائتكم خبر عن أسقفية الشباب تطلق «فتشوا الكتب» للتوعية ضد مخاطر «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أطلقت الأمانة العامة للأسرات الجامعية بأسقفية الشباب التابعة للكنيسة الأرثوذكسية، السبت، حملة توعوية ضد مخاطر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، ومسابقة إلكترونية لدراسة الكتاب المقدس عبر الإنترنت بعنوان «فتشوا الكتب». وتتناول الدراسة الكتابية الحالية 3 أصحاحات مفسرة كل أسبوع من رسالة القديس بولس الرسول الأولى لأهل كورنثوس، وذلك في إطار استمرار الخدمات التي تقدمها الايبارشيات عن بعد، في ظل قرار الكنيسة إيقاف كافة التجمعات لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

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