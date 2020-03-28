شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: استيراد لحوم وعجول تسمين استعدادًا لـ«رمضان» وعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن الوزارة وافقت على استيراد 141 ألف رأس عجول تسمين و55 ألف طن لحوم حمراء مجمدة ومبردة و19 ألف طن كبد وكلاوي، وأن كل هذه الكميات إضافة إلى الناتج المحلى سوف تكفى احتياجات المواطنين حتى بعد عيد الأضحى المبارك.

أضاف «الصياد» أن الهدف من ذلك هو سد العجز المتوقع خلال هذه الفترة التي تشهد زيادة في الاستهلاك والطلب على اللحوم بمناسبة شهر رمضان الكريم، وضبط الأسعار.

وناشد نائب وزير الزراعة المواطنين عدم التكالب على شراء السلع وتخزينها والخضوع لابتزاز التجار، قائلًا: «لدينا من السلع ما يكفي لما بعد عيد الأضحى ومصر تحقق الاكتفاء الذاتي من البيض والالبان و97% من الدواجن».